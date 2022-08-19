Новая Каховка, Бывш. УССР, , 22:38 — REGNUM Средства противовоздушной обороны отразили атаку бандеровских формирований на Каховскую гидроэлектростанцию в Херсонской области. Об этом сегодня, 19 августа, сообщают власти Херсонской области.

Каховская ГЭС Никита Третьяков © ИА REGNUM

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, киевский режим систематически обстреливает Каховскую ГЭС, чтобы повредить дамбу, которая одновременно является и путепроводом через Днепр. Для российских войск на правом берегу Днепра это важная транспортная артерия снабжения.

К тому же, эксперты указывают, что повреждение Каховской ГЭС приведет к существенному понижению уровня воды в Каховском водохранилище, а это может создать угрозу дл работы систем охлаждения Запорожской атомной электростанции.