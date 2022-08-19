Чебоксары, , 22:32 — REGNUM Из Чувашии в Донбасс 19 августа отправился новый гуманитарный груз. В основном переданы продукты питания, но основная часть партии — мука, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского Госсовета. Кроме того, региональное отделение ОНФ формирует новую гуманитарного груза для защитников Донбасса.

Детские рисунки для защитников Донбасса https://onf.ru/

Чувашское региональное отделение партии «Единая Россия» в четвёртый отправило гуманитарный груз в Донбасс.

«Очередная фура укомплектована продуктами питания: тушёнкой, крупами, бутилированной водой. Но основная часть груза — мука. Её около 12 тонн», — сказал спикер Госсовета Чувашии, руководитель чувашских единороссов Леонид Черкесов.

Он также подчеркнул, что «ещё одна важная составляющая груза» — канцтовары и учебная литература, что особенно актуально для школьников в преддверии нового учебного года. В сборе гуманитарной помощи помогают активисты молодёжной палаты при парламенте, а также местные отделения партии, которые перечислили на специальный счёт в помощь жителям Донбасса почти 1,6 млн рублей. Также депутаты различных уровней выезжают в Донбасс, передавая продукты, предметы личной гигиены, одежду и обувь, книги и канцелярские товары.

Леонид Черкесов отметил, что всего в Донбасс передано 80 тонн продуктов питания, бытовой химии, одежды, а общий вес восьми гуманитарных грузов превысил 300 тонн. В парламенте выделяют вклад «Чувашхлебопродукта».

Также новую партию гуманитарной помощи для Донбасса сформировало региональное отделение ОНФ в Чувашии. К акции «Всё для Победы!» присоединились предприниматели и сотрудники ещё двух ведомств: управления Федеральной службы судебных приставов и Чувашстата. В коробках, которые скоро отправятся в Донбасс, — резиновые сапоги, хозяйственные перчатки, носки для бойцов Луганской и Донецкой Народных Республик. Общественники отмечают, что эти вещи быстро изнашиваются и поэтому требуются постоянно.

Кроме того, статистики передали рисунки своих детей, адресованные солдатам на передовую. Также из Чувашии будет направлена партия чувашского мёда, которую передал предприниматель Николай Адер.

Член регионального штаба Народного фронта в Чувашии Наталья Иванова поблагодарила всех, «кто оказывает поддержку нашим братьям в Донбассе», напомнив, что присоединиться к акции «может каждый».

Как сообщало ИА REGNUM, Чувашия взяла шефство над двумя электротехническими заводами в Донецкой Народной Республике и помогает в восстановлении кооперационных цепочек для производства электротехнического оборудования и возобновлении электроснабжения. Помимо этого, чувашские строители помогут в восстановлении жилых домов в Мариуполе.

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