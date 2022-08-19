Лампедуза , Италия, 19 августа, 2022, 22:28 — ИА Регнум. «Братья Италии» в случае победы на выборах инициируют полную военно-морскую блокаду нелегальной миграции, заявила 19 августа лидер партии Джорджа Мелони.

Giorgiameloni.it Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии»

Речь идет о том, чтобы совместными силами ЕС и стран Северной Африки прекратить поток «лодочников», открыть центры по приему на севере Африки, рассматривать там каждый конкретный случай, а в ЕС и, в частности, в Италию впускать только тех, кто действительно является беженцем, а не преступником и не тем, кто едет жить в ЕС ради пособий, пояснила Мелони.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.