Вашингтон, 19 августа, 2022, 22:40 — ИА Регнум. В Пентагоне заявили, что новые поставки оружия Киеву очень помогут ВСУ — позволят боевикам «успешно действовать в плане изменения поля боя не только на востоке, но и на юге», передаёт 19 августа CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пентагон объявил о новых военных поставках киевскому режиму на сумму $775 млн. Бандеровцев оснастят боеприпасами для американских РСЗО HIMARS.

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Также будут переданы 16 гаубиц, тысяча противотанковых ракет Javelin, 15 разведывательных беспилотников ScanEagle, противорадиолокационные ракеты HARM, полторы тысячи противотанковых ракетных комплексов TOW.

Планируется также поставить четыре десятка бронемашин с усиленной противоминной защитой, военные автомобили Hummer, приборы ночного видения и тепловизионной съёмки, средства разминирования.