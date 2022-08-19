Рим, , 22:23 — REGNUM Лидер «Лиги» Маттео Сальвини является «соучастником» «вмешательства» русских в предвыборную кампанию в Италии, поскольку он не дистанцировался от этого «вмешательства», заявил 19 августа глава МИД Луиджи Ди Майо.

Маттео Сальвини

Как сообщалось ранее, Медведев в своем телеграм-канале обрушился с резкой критикой на русофобские выходки западных политиков, которые вредят их собственным странам, а жителям Европы предложил «призвать своих недоумков к ответу»

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Сальвини 19 августа заявил, что не считает «угрозу» вмешательства России в итальянские выборы серьезной, поскольку граждане страны сами разберутся, за кого им голосовать.

«Это Вам Путин сказал, что не будет вмешиваться в наши выборы? Ваши контакты с Россией очевидны, об этом было много публикаций», — заявил Ди Майо, обращаясь к Сальвини.

Ранее либеральные СМИ Италии регулярно обвиняли Сальвини в получении «русских денег» и действия в интересах Москвы, но так и не смогли предоставить доказательств.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.