Оттава, , 22:21 — REGNUM Визит нанесёт в Канаду 24–26 августа генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщили 19 августа в пресс-службе канадского премьер-министра.

Йенс Столтенберг Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Объявление на тему визита Столтенберга сделал канадский премьер-министр Джастин Трюдо. По его словам, генсек НАТО намерен проинспектировать канадские военные базы, расположенные в городах Кэмбридж-Бэй, Эдмонтон и Колд-Лэйк.

Одной из тем встречи генсека НАТО с Трюдо станут события на Украине. Также переговорщики обсудят тему «евроатлантической безопасности».

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