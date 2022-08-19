Оттава, 19 августа, 2022, 22:21 — ИА Регнум. Визит нанесёт в Канаду 24–26 августа генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщили 19 августа в пресс-службе канадского премьер-министра.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Объявление на тему визита Столтенберга сделал канадский премьер-министр Джастин Трюдо. По его словам, генсек НАТО намерен проинспектировать канадские военные базы, расположенные в городах Кэмбридж-Бэй, Эдмонтон и Колд-Лэйк.

Одной из тем встречи генсека НАТО с Трюдо станут события на Украине. Также переговорщики обсудят тему «евроатлантической безопасности».