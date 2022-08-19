Сочи, Краснодарский край, , 22:15 — REGNUM Некоторые эмигранты из России, покинувшие страну после начала спецоперации на территории бывшей УССР и окопавшиеся в прибалтийских республиках, решили запустить «мыльные пузыри фейков» об избирательных процессах в России, однако с ними удалось справиться. Такое заявление сделала сегодня, 19 августа, председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Элла Памфилова Иван Шилов © ИА REGNUM

Памфилова рассказала Путину, что ЦИК и региональные избирательные комиссии «не расслабляются», так как информационные удары из-за рубежа идут один за другим.

«Те, кто уехал из страны и окопался в бывших советских прибалтийских республиках, которые превратились в антироссийский гадюшник, и в подобных им странах, вот они оттуда совместно с теми, кто остался в стране, действуют, решили запустить пафосно и мощно фейк в надежде на то, что это такой будет тотализатор долгоиграющих, долгосрочных негативных дляРоссиипроцессов», — сказала Памфилова.

Она добавила, что этим эмигранты запустили «мыльный пузырь» фейков с целью дискредитировать избирательные процессы в России, однако он быстро лопнул.

«Я полагаю, что таких пузырей они пускать будут много, но у меня есть уверенность, что мы справимся», — заверила президента председатель ЦИК.