Памфилова — Путину: эмигранты пускают «мыльные пузыри фейков» о выборах
Сочи, Краснодарский край, 19 августа, 2022, 22:15 — ИА Регнум. Некоторые эмигранты из России, покинувшие страну после начала спецоперации на территории бывшей УССР и окопавшиеся в прибалтийских республиках, решили запустить «мыльные пузыри фейков» об избирательных процессах в России, однако с ними удалось справиться. Такое заявление сделала сегодня, 19 августа, председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Памфилова рассказала Путину, что ЦИК и региональные избирательные комиссии «не расслабляются», так как информационные удары из-за рубежа идут один за другим.
Она добавила, что этим эмигранты запустили «мыльный пузырь» фейков с целью дискредитировать избирательные процессы в России, однако он быстро лопнул.