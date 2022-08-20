Село Териберка, Мурманская область, 20 августа, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Сигнал о пропавших в природном парке «Териберка» туристов на пульт дежурного поступил 18 августа в 19 часов. Пострадавшие были обнаружены в ущелье скалы «Птичий базар» в районе Батарейского водопада. Туристы спустились в ущелье самостоятельно, однако выбраться из скальной «ловушки» не смогли. При этом путешественники не взяли с собой мобильные телефоны. Об этом сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

Марина Захарова ИА REGNUM Териберка

В поисково-спасательной операции приняли участие специалисты управления по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области, регионального центра лесного и экологического контроля, а также добровольцы. На поиск пропавших туристов ушло 3 часа 40 минут.

Специалисты эвакуировали туристов с помощью специального снаряжения. От медицинской помощи группа отказалась.

РанееИА REGNUM сообщало, что посёлок Териберка находится за полярным кругом, на северо-восточном побережье Кольского полуострова. Главным занятием местных жителей является мелкое частное рыболовство, а с недавних пор и обслуживание туристов, которые приезжают посмотреть на арктический посёлок. Популярность пришла после фильма «Левиафан», снятого в 2014 году.

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