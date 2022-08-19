Вашингтон, 19 августа 2022, 22:06 — REGNUM Актёр Алек Болдуин говорит, что бывший президент США Дональд Трамп призывал своих сторонников «убить» его. Об этом 19 августа пишет TMZ.
По словам артиста, Трамп ложно обвинил его в умышленно совершённом выстреле, из-за которого умерла оператор фильма «Ржавчина» (Rust) Галина Хатчинс. Болдуин утверждает, что именно Трамп «инструктировал людей совершать акты насилия», а также что политик «указывал на него пальцем и говорил, что он несёт ответственность за смерть».
Ранее в ФБР предоставили отчёт, согласно которому из револьвера, из которого была убита Галина Хатчинс, нельзя было выстрелить, не нажав спускового крючка — согласно экспертизе, все составляющие оружия «функционировали и не были повреждены». Сам актёр отрицает, что нажимал спусковой крючок на съёмках «Ржавчины» — по его словам, револьвер был неисправен и выстрелил сам.
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