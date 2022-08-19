Вашингтон, , 22:06 — REGNUM Актёр Алек Болдуин говорит, что бывший президент США Дональд Трамп призывал своих сторонников «убить» его. Об этом 19 августа пишет TMZ.

Трамп Gage Skidmore

По словам артиста, Трамп ложно обвинил его в умышленно совершённом выстреле, из-за которого умерла оператор фильма «Ржавчина» (Rust) Галина Хатчинс. Болдуин утверждает, что именно Трамп «инструктировал людей совершать акты насилия», а также что политик «указывал на него пальцем и говорил, что он несёт ответственность за смерть».

Ранее в ФБР предоставили отчёт, согласно которому из револьвера, из которого была убита Галина Хатчинс, нельзя было выстрелить, не нажав спускового крючка — согласно экспертизе, все составляющие оружия «функционировали и не были повреждены». Сам актёр отрицает, что нажимал спусковой крючок на съёмках «Ржавчины» — по его словам, револьвер был неисправен и выстрелил сам.

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