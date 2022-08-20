Мурманск, 20 августа, 2022, 12:43 — ИА Регнум. На острове Большой грязный в губе Грязная Кольского залива состоялось торжественное открытие отреставрированного памятника морским авиаторам Северного флота — гидросамолёта Бе-6. Об этом сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

Пресс-служба правительства Мурманской области Состоялось торжественное открытие отреставрированного памятника морским авиаторам Северного флота

«Памятник простоял без ремонта более полувека. Нашими совместными усилиями внесён существенный вклад в сохранение истории морской авиации ВМФ России и Северного флота. Уверен, что памятник ещё очень долго будет служить символом становления морской авиации на Северном флоте, который увидят внуки и правнуки нынешней молодёжи», — отметил командующий Северным флотомАлександр Моисеев.

Моисеев добавил, что памятник морским авиаторам Северного флота был установлен на острове в честь 50-летия Ленинского комсомола в 1968 году.

Отметим, что Бе-6 — многоцелевая летающая лодка, разработанная Центральным конструкторским бюро морского самолётостроения. Проект тяжёлого гидросамолёта начал разрабатываться ещё во времена Великой Отечественной войны, который должен был стать заменой американской лендлизовской Каталине. Всего с 1951 по 1957 гг. было построено 123 судна. На сегодняшний день сохранилось четыре экземпляра в виде музейных экспонатов и памятников.

РанееИА REGNUM сообщало, что центр «Наследие» совместно с федеральным проектом «Чистая Арктика» завершили экспедицию в Красноярском крае. Очистные работы в посёлке Диксон продолжались десять дней. За это время волонтёры убрали ветхие конструкции объемом более 20 тонн, а также очистили и подготовили к торжественным мероприятиям территорию у памятника, посвященного морякам, вставшим на защиту страны во время Великой Отечественной войны.

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