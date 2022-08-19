Севастополь, 19 августа, 2022, 22:06 — ИА Регнум. О сбитом 19 августа беспилотнике сообщил губернатор Севастополем Михаил Развожаев в своём телеграм-канале.

Mil.ru ПВО в действии

Отметив, что в центре города были слышны хлопки, подобные тем, что раньше звучали в районе Стрелецкой бухты, Развожаев сообщил:

«В бухте отрабатывала ПВО. В центре корабельная арта (артиллерия — прим. ИА REGNUM). История та же, что и вчера. По предварительным данным — БПЛА. Цели поражены».

Глава региона добавил, что своё дело военные делают «отлично», и призвал сохранять спокойствие.