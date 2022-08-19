Севастополь, 19 августа, 2022, 22:03 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны сработала в Севастополе вечером 19 августа, сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь

«Так же как и многие из горожан слышал хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки. В бухте отрабатывала ПВО. В центре корабельная арта. История та же, что и вчера. По предварительным данным, БПЛА. Цели поражены», — написал Развожаев.

Губернатор призвал горожан сохранять спокойствие. Он отметил, что военные делают своё дело, и призвал поддержать их.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 18 августа, система ПВО сбила беспилотник в районе аэродрома «Бельбек» в Севастополе. 19 августа система ПВО сработала также в Евпатории.