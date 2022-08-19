Москва, 19 августа 2022, 21:54 — REGNUM Блогер Валерия Чекалина (известна как Лерчек) поделилась с подписчиками историей, как её якобы обманули. Она опубликовала серию постов на эту в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
По словам Лерчек, её стилист Эльвира Янковская продавала ей копии брендовых вещей по цене оригинальных. «Она за эту сумку 190 тыс. взяла. Тут одна китайщина», — пишет блогер, показывая подписчикам бирки на сумке на китайском языке.
По данным телеграм-канала Mash, Лерчек уже подала на Янковскую заявление в полицию. Сумма вероятного ущерба пока неизвестна.
ИА REGNUM напоминает, что Эльвира Янковская известна в среде шоу-бизнеса как стилист блогеров Дани Милохина и Надин Серовски, певицы Севиль и многих других знаменитостей. Она также принимала участие в разработке коллекции для бренда Nyusha Wear певицы Нюши.
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