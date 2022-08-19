Москва, , 21:54 — REGNUM Блогер Валерия Чекалина (известна как Лерчек) поделилась с подписчиками историей, как её якобы обманули. Она опубликовала серию постов на эту в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Лерчек (Валерия Чекалина) Цитата для видеоблога «Ходят Слухи»

По словам Лерчек, её стилист Эльвира Янковская продавала ей копии брендовых вещей по цене оригинальных. «Она за эту сумку 190 тыс. взяла. Тут одна китайщина», — пишет блогер, показывая подписчикам бирки на сумке на китайском языке.

По данным телеграм-канала Mash, Лерчек уже подала на Янковскую заявление в полицию. Сумма вероятного ущерба пока неизвестна.

ИА REGNUM напоминает, что Эльвира Янковская известна в среде шоу-бизнеса как стилист блогеров Дани Милохина и Надин Серовски, певицы Севиль и многих других знаменитостей. Она также принимала участие в разработке коллекции для бренда Nyusha Wear певицы Нюши.

Читайте ранее в этом сюжете: Блогер Дава купил автомобиль за 20 млн рублей