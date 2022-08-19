Рим, , 21:52 — REGNUM В преддверии выборов в Италии необходимо еще более внимательно «учитывать отношения между определенными итальянскими партиями и политиками и Россией», заявили 19 августа в национальном парламентском комитете по безопасности.

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Италии нужен повышенный уровень защиты от вмешательства и дезинформации, заявили также в комитете. Под партиями, у которых есть «отношения» с Россией, подразумевается «Лига» и, возможно, популистское «Движение 5 звезд».

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Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.