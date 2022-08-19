Рим, 19 августа, 2022, 21:44 — ИА Регнум. За публикацией материалов скандальной вечеринки с участием премьер-министра Финляндии Санны Марин «может стоять Россия», передает Rai 19 августа.

Jari Niemelä Санна Марин

Итальянское издание отмечает: «Многие спрашивают себя, не рука ли Москвы за этой компанией делегитимации?».

Также приводится мнение «эксперта по кибербезопасности» Петтери Ярвинена, который «не исключил», что видеозаписи с телефонов участников вечеринки были похищены «русскими хакерами».