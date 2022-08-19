Бухарест, 19 августа, 2022, 21:38 — ИА Регнум. Румыния объявила о намерении крупную партию новых переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) для нужд своей армии. Об этом 19 августа сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

Американский солдат с ПЗРК FIM-92 Stinger

Как отмечено в заявлении румынского министерства обороны, Бухарест планирует приобрести в общей сложности 231 единицу этого вида вооружений. Максимальная оценочная стоимость проекта составляет €677 млн.

Комментируя это решение, глава румынского оборонного ведомства Василе Дынку сказал: «Новая сделка позволит укрепить боеспособность нашей армии в условиях новых геополитических вызовов».

Напомним, ранее правительство Румынии приступило к реализации масштабной программы по модернизации своих вооруженных сил.