Лондон, 19 августа, 2022, 21:33 — ИА Регнум. Бруклин Бекхэм, сын футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм, признался, что большинство его татуировок посвящены его жене, актрисе Николе Пельтц. Об этом 19 августа пишет Page Six.

Цитата из видеоинтервью для Vogue Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

На теле Бекхэма насчитывается 100 татуировок. И 70 из них так или иначе связаны с Пельтц. «Она всегда плачет, когда я делаю ей еще одну татуировку. Я люблю удивлять её новыми изображениями», — поделился Бекхэм.

ИА REGNUM напоминает, что Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц поженились в апреле 2022 года. После свадьбы в Сети появились слухи о вражде Пельтц с её мачехой, однако актриса опровергла их.