Тбилиси, , 23:59 — REGNUM Министерство здравоохранения Грузии признало лицензию медицинского эксперта из США, сообщает 19 августа грузинский телеканал «Мтавари архи».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

А это значит, что он может быть в самое ближайшее время допущен до проведения медицинской экспертизы состояния здоровья бывшего президента Михаила Саакашвили. Руководитель медицинского центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани сказала журналистам, что признания лицензий ждут ещё четверо экспертов — трое из США и один из Швейцарии. По её словам, лицензии будут им выданы уже на следующей неделе, и тогда они смогут посетить Саакашвили.

Мать экс-президента, Гиули Аласания, сегодня побывала у него в клинике. Она сказала, что Саакашвили прошёл плановую магнитно-резонансную томографию головного и спинного мозга. По её словам, МРТ выявила определённое ухудшение. Аласания утверждает, что Саакашвили всё ещё трудно двигаться и принимать пищу.

Напомним, что Михаил Саакашвили в мае был переведён из тюрьмы в частную тбтлисскую клинику, где он проходит обследование и лечение.