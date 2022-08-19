Москва, , 21:33 — REGNUM Россия нуждается в надёжной и при этом демократической политической системе, заявил 19 августа президент страны Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

Президент России Владимир Путин и глава ЦИК Элла Памфилова Kremlin.ru

Владимир Путин «Для того, чтобы чувствовать себя уверенно, прежде всего, нужно иметь крепкий тыл, а это значит, надёжную, развивающуюся, демократическую политическую систему».

Глава государства выразил уверенность на том, что выборы будут этому способствовать.

Со своей стороны глава ЦИК указала на такую проблему как кибератаки со стороны «недружественных оппонентов». Последнее слово предложил в ходе беседы президент.

Напомним, в этом году выборы губернатора в Единый день голосования 11 сентября состоятся в 15 регионах. Также в шести российских регионах пройдут выборы в местные парламенты.

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