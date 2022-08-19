Москва, 19 августа, 2022, 21:33 — ИА Регнум. Россия нуждается в надёжной и при этом демократической политической системе, заявил 19 августа президент страны Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин и глава ЦИК Элла Памфилова

Владимир Путин «Для того, чтобы чувствовать себя уверенно, прежде всего, нужно иметь крепкий тыл, а это значит, надёжную, развивающуюся, демократическую политическую систему».

Глава государства выразил уверенность в том, что выборы будут этому способствовать.

Со своей стороны глава ЦИК указала на такую проблему, как кибератаки со стороны «недружественных оппонентов». Последнее слово предложил в ходе беседы президент.

Напомним, в этом году выборы губернатора в Единый день голосования 11 сентября состоятся в 15 регионах. Также в шести российских регионах пройдут выборы в местные парламенты.