Лос-Анджелес, США, 19 августа, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Дочь Идриса Эльбы пробовалась на роль одной из дочерей его героя в фильме «Зверь». Об этом 19 августа пишет Variety.

Цитата из х/ф «Зверь» Реж. Бальтасар Кормакур. 2022 год Идрис Эльба

По словам Эльбы, его ребёнок не получил роль, так как химия между ними была «неправильной». После отказа дочь перестала общаться с отцом. «Моя дочь не разговаривала со мной около трех недель», — признался актёр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Идрис Эльба отказался от роли Джеймса Бонда после долгих переговоров. Однако он предложил создателям фильмов об агенте 007 список с именами возможных кандидатов.