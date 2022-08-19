Роквилл, США, 19 августа, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Ранее анонсированное обновление The Pitt для игры Fallout 76 от американского издателя Bethesda Softworks выйдет 13 сентября 2022 года. Заявление об этом появилось 19 августа на официальном сайте проекта.

Иван Шилов ИА REGNUM Fallout 76

Обновление вернет в игру Питтсбург, а игроку предстоит отправиться в экспедицию по городу в одиночку или с командой до четырех игроков. Сюжет будет разворачиваться вокруг двух враждующих фракций.

Напомним, что Fallout 76 — это многопользовательская ролевая игра, выпущенная 23 октября 2018 года. Игрокам предстоит взять на себя управление выжившими из «Убежища 76» и изучить мир, пострадавший от ядерной войны.