Москва, 19 августа, 2022, 21:21 — ИА Регнум. В Российской федерации проходит «флешмоб народов» «Мы вместе! Мы — россияне!».

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Люди разных национальностей записывают видеоролики, где говорят об общих ценностях традициях, истории.

Таким образом участники акции решили поддержать слова президента, в которых он выразил солидарность с бойцами СВО, разными по происхождению и национальностям, но вместе, плечом к плечу, противостоящими врагу и борющимися с неонацизмом.

К патриотической акции присоединяется все больше регионов.

Шествия и массовые акции прошли в Москве, Омске, Магасе, Севастополе, в Нижнем Новгороде, Пятигорске и Сургуте, Архангельской, Тверской, Липецкой областях, на Чукотке.

В ходе акций их участники заявляли о своей активной гражданской позиции и готовности работать на благо России.

Видеоматериалы прошедших акциях можно увидеть на телеграм-канале проекта «Защитники».