Токио, , 21:20 — REGNUM Игра Death Stranding от японской студии Kojima Productions появится в подписке Game Pass на PC 23 августа 2022 года. Анонс состоялся 19 августа на странице Game Pass в Twitter.

Игра Death Stranding BagoGames

Студия опубликовала постер с датой выхода и подписала его, как «специальная доставка». Ранее в Сети появился слух, что проект может попасть в подписку.

Напомним, что Death Stranding — это однопользовательская приключенческая игра с открытым миром, от известного геймдизайнера Хидэо Кодзимы. Игроку предстоит выполнять задания доставки различных грузов в постапокалиптическом мире, уничтоженном после катаклизма под названием «Выход Смерти».

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