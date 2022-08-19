Токио, 19 августа, 2022, 21:20 — ИА Регнум. Игра Death Stranding от японской студии Kojima Productions появится в подписке Game Pass на PC 23 августа 2022 года. Анонс состоялся 19 августа на странице Game Pass в Twitter.

BagoGames Игра Death Stranding

Студия опубликовала постер с датой выхода и подписала его, как «специальная доставка». Ранее в Сети появился слух, что проект может попасть в подписку.

Напомним, что Death Stranding — это однопользовательская приключенческая игра с открытым миром, от известного геймдизайнера Хидэо Кодзимы. Игроку предстоит выполнять задания доставки различных грузов в постапокалиптическом мире, уничтоженном после катаклизма под названием «Выход Смерти».