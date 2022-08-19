Евпатория, Крым, , 21:19 — REGNUM По предварительным данным. в Евпатории (Республика Крым) сработала система противовоздушной обороны. Об этом сегодня, 19 августа, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

Пляж в Евпатории (сс) Aleksander Kaasik

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Ранее очевидцы сообщили о как минимум двух разрывах в небе над курортной Евпаторией.

«В Евпатории, предположительно, сработала система ПВО, Крым под надежной защитой», — заявил Крючков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последнее время нападения бандеровцев на Крым участились. Подорван склад боеприпасов на севере полуострова, атакованы военные аэродромы.