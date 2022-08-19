Система ПВО сработала в Евпатории
Евпатория, Крым, 19 августа, 2022, 21:19 — ИА Регнум. По предварительным данным. в Евпатории (Республика Крым) сработала система противовоздушной обороны. Об этом сегодня, 19 августа, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
(сс) Aleksander Kaasik
Пляж в Евпатории
Следите за развитием событий в трансляции: ««Шаг за шагом»: спецоперация ВС России на Украине — трансляция»
Ранее очевидцы сообщили о как минимум двух разрывах в небе над курортной Евпаторией.
«В Евпатории, предположительно, сработала система ПВО, Крым под надежной защитой», — заявил Крючков.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последнее время нападения бандеровцев на Крым участились. Подорван склад боеприпасов на севере полуострова, атакованы военные аэродромы.