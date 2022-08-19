Вашингтон, 19 августа, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Игра Kena: Bridge of Spirits от американского разработчика Ember Lab выйдет в Steam 27 сентября 2022 года. Информация об этом появилась 19 августа на странице проекта в Twitter.

Ember Lab Kena: Bridge of Spirits

Игра вышла в 2021 году на PlayStation 4, PlayStation 5, а также на PC, но только в лаунчере Epic Game Store. Также, по словам разработчика, проект получит масштабное обновление, которое добавит новый режим, дополнительные способности для главной героини и улучшит работу фоторежима.

Напомним, что Kena: Bridge of Spirits — это однопользовательская игра от третьего лица в жанре приключения. Игроку предстоит взять на себя управление девушкой по имени Кена и отправиться на поиски священного горного алтаря.