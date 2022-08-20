20 августа 2022 | Время чтения 5 мин

Александр Погожев, Екатерина Булатова, , 10:52 — REGNUM С весны 2022 года духовную миссию в Донбассе проводят сёстры милосердия сестричества во имя императрицы Александры Фёдоровны. Они отправились в ДНР и ЛНР, а также на освобождённые территории б. УССР для духовной поддержки и молитвенной помощи воинов, казаков, добровольцев и мирных жителей. Корреспондент ИА REGNUM отправился вместе с миссионерами к жителям Донбасса.

Приказ Верховного атамана великого братства казачьих войск «О православной миссии» Александр Погожев © ИА REGNUM

Иерей Андрей везде сопровождает сестёр Александр Погожев © ИА REGNUM

Сестра милосердия Наталья Александр Погожев © ИА REGNUM Миссионеры направляются с духовной миссией к жителям Мариуполя Александр Погожев © ИА REGNUM

По просьбе местного священника Татьяна привезла с собой икону Божией Матери «Песчанская». Там, где люди молились перед ней, прекращалась стрельба Александр Погожев © ИА REGNUM

Участник миссии — иерей Андрей. Миссионеры отправились в Донбасс для духовной поддержки всех нуждающихся. Александр Погожев © ИА REGNUM

Татьяна на протяжении многих лет возглавляла всероссийское сообщество многодетных матерей «Много деток — хорошо!». Теперь она — старшая сестра общины сестёр милосердия.

Татьяна. Сёстры милосердия хотят с молитвой совершить крестный ход по Азовскому морю Александр Погожев © ИА REGNUM

Люди на освобождённых территориях очень нуждаются в поддержке Александр Погожев © ИА REGNUM

Приехала в Донбасс Татьяна в апреле. По просьбе местного священника многодетная мать привезла на Пасху икону Божией Матери «Песчанская». Там, где люди молились перед ней, прекращалась стрельба.

Татьяна на протяжении многих лет возглавляла всероссийское сообщество многодетных матерей. Теперь она — старшая сестра общины сестёр милосердия. Александр Погожев © ИА REGNUM

«Все женщины [из сообщества многодетных матерей] сегодня помогают раненым и нуждающимся, тем, у кого разрушены дома. Мы — сёстры милосердия. Когда началась специальная военная операция, я надела косынку и приехала в Донбасс. Здесь есть храм Святых царственных мучеников и храм Благовещения. Там есть отец Виктор. Он попросил приехать с иконой Божией Матери «Песчанская». Потому что ребята, которые возили гуманитарную помощь и были в Волновахе, где сильно стреляли, они заметили, что когда перед этой иконой начинали молиться и читать акафист, то стрельба прекращалась. Я привезла её, и на Пасху здесь было тихо», — говорит Татьяна.

Вместе с женщинами духовную миссию осуществляет иерей Андрей.

Остановка в пути Александр Погожев © ИА REGNUM

«Мы народ единый. Мы народ русский. Мы народ православный. У нас Отечество и земное, и небесное», — подчёркивает он.

Иерей Андрей прочитал стихотворение верующей сестры Александры. Она живёт в Донецке неподалёку от аэропорта, и все годы, которые называют военными годами Донецка, когда близ воздушной гавани шли сильнейшие бои, все православные молились. Верующие совершали крестные ходы, возносили молитвы за храмы, за жизни детей, за воинов, которые защищают свою Родину от врага, пришедшего на землю, от фашизма, который не имеет человеческого лица. И в этом хаосе женщина увидела свет в конце тоннеля. Передать свои чувства она старается в стихах. Творчество Александры позволяет ей не сломиться, не пасть духом, а стать сильнее и крепче. Духовно.

Иерей Андрей с иконой священномученика Харлампия. Образ считается чудотворным и оберегает от бед Александр Погожев © ИА REGNUM

«Всякое зло, которое пришло на землю русскую, должно иметь воздаяние. Но в стихах Александры нет мщения. Есть призыв к духовному преображению мира. Призыв к сердцу человека, Богу, Духу Божьему», — говорит иерей Андрей.

«Законы Бога выше всех мирских законов,

И вы должны их соблюдать.

И то, что по-мирскому и законно,

Вам в осужденье перед Богом может стать.

Вас прошу — не согрешайте,

Венчайтесь в браке, не блудите,

Законы Божьи верно исполняйте,

А если нет, то от меня вы отойдите.

Скажу я вам, что вы меня не знали.

Всю жизнь грешили, жили невпопад.

Венец вы райский потеряли,

Теперь дорога ваша только в ад.

Но если кто услышит это слово,

И будет верно мой закон блюсти,

То до того в раю места готовы,

И ибо душу ты готов спасти.

От своего креста не отрекайся,

У каждого есть жизненный свой путь.

Молись, люби и слову поучайся,

Будь благодарным Богу, не забудь.

Стой смело, исповедай слово Божье,

А если надо, за Христа умри.

Лишь от креста, прошу, не отрекайся,

Не отрекайся от моей любви.

И помни: пусть тернист твой, узка тропка,

Но ты не бойся, всегда с тобой.

Ждёт грешников кромешный ад и топка.

Молись, чтобы не быть такой.

Молись, дерзай, проси ты милость Божью.

Ас справедлив, об этом знаешь ты.

И ангел Божий он тебе поможет.

Проси, стучись, и сбудутся мечты.

А если вдруг впадешь в печаль, унынье,

Ты всё равно молись, проси, ты помни обо мне.

О Божьем сыне, на крест свой данный мною.

Но крест свой данный мной ты донеси».

Главной целью миссии было посещение пожилой женщины из Мариуполя, дом которой сильно пострадал от обстрелов Александр Погожев © ИА REGNUM

Иерей Андрей Александр Погожев © ИА REGNUM

Хозяйка дома приготовила для миссионеров угощения Александр Погожев © ИА REGNUM В разрушенном доме Александр Погожев © ИА REGNUM

Мирной жительнице Мариуполя миссионеры привезли частичку покрова, освящённую на гробе Господнем в Иерусалиме, псалом 90 и икону «София — Премудрость Божия».

Окна в доме выбиты Александр Погожев © ИА REGNUM

Женщина работала на «Азовстали» и оказалась в числе заложников киевских боевиков Александр Погожев © ИА REGNUM

Духовная миссия в Мариуполе Александр Погожев © ИА REGNUM

Елена потеряла родных. В результате обстрела ВСУ живьём сгорел её зять, который пытался спасти свою пятилетнюю дочь. Александр Погожев © ИА REGNUM

После освобождения она вернулась домой, который оказался частично разрушен после попадания в него снаряда ВСУ. Своими силами пожилая женщина не только ухаживает за садом и огородом, но и пытается отремонтировать крышу и остеклить окна. Она выразила искреннюю благодарность участникам духовной миссии и очень попросила в следующий раз привезти церковную свечу.

Своими силами пожилая женщина пытается отремонтировать крышу и остеклить окна. Александр Погожев © ИА REGNUM

Несмотря ни на что женщина ухаживает за садом и огородом. На заднем плане виднеется разрушенный в ходе боёв ТЦ «Приморье» Александр Погожев © ИА REGNUM

Дом женщины оказался частично разрушен после попадания в него снаряда ВСУ Александр Погожев © ИА REGNUM

Женщина выразила искреннюю благодарность участникам духовной миссии и попросила в следующий раз привезти ей свечу Александр Погожев © ИА REGNUM

Разрушенный дом Александр Погожев © ИА REGNUM

Помощь доставили и жительнице Мариуполя Елене. В марте 2022 года в результате обстрела ВСУ живьём сгорел её зять, который пытался спасти свою пятилетнюю дочь. Их нашли в сгоревшем доме.

«Дочь мою в воздухе крутило раз восемь. У неё множество осколочных ранений. Повреждены ноги, бёдра. Трое суток я их искала, пока соседи не сказали, что они в сгоревшем доме. Дочка была в первом подъезде, внучка — в третьем. Муж на руках еле её вытащил. Старший сын был с нами. Дочка жила рядом с телом погибшей подруги, которой оторвало руку. Мы перенесли её в наш дом. В одного из ребят, которые нам помогали, выстрелил снайпер-азовец (организация, деятельность которой запрещена в РФ). У него остались четверо детей. Азовцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стреляли в детей, стариков», — со слезами на глазах вспоминает Елена.

Сёстры записывают в блокнот все просьбы людей Александр Погожев © ИА REGNUM

Многие из них заказывают сорокоуст о здравии и за упокой Александр Погожев © ИА REGNUM

Сестра Татьяна с жительницами Мариуполя Александр Погожев © ИА REGNUM

Миссионеры привозят нуждающимся и лекарства Александр Погожев © ИА REGNUM

Сёстры милосердия с жителями Мариуполя Александр Погожев © ИА REGNUM

Иерей Андрей Александр Погожев © ИА REGNUM

Сёстры милосердия с жителями Мариуполя Александр Погожев © ИА REGNUM

Сёстры милосердия с жителями Мариуполя Александр Погожев © ИА REGNUM

Казанская икона Божией Матери Александр Погожев © ИА REGNUM Миссионеры прибыли в Мариуполь Александр Погожев © ИА REGNUM

Миссионеры стараются поддержать не только духовно и морально. Они составляют списки и привозят лекарства нуждающимся. Сёстры милосердия сестричества во имя императрицы Александры Фёдоровны хотят с молитвой совершить крестный ход по Азовскому морю.

Миссионеры привозят нуждающимся и лекарства Александр Погожев © ИА REGNUM

Сёстры спрашивают у людей

кто в чём нуждается Александр Погожев © ИА REGNUM

Сестра милосердия Наталья Александр Погожев © ИА REGNUM Иерей Андрей разговаривает с местными жителями Александр Погожев © ИА REGNUM