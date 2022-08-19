Лос-Анджелес, США, , 21:15 — REGNUM Барабанщик группы Blink-182 Трэвис Баркер получил положительный результат теста на COVID-19. Об этом он объявил в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 19 августа.

Трэвис Баркер Цитата из видеоролика на песню Misery Business

Артист поделился с подписчиками фотографией с недавнего тура рэпера Machine Gun Kelly, в котором он также принимал участие. «COVID — отстой, я бы предпочел играть на барабанах», — подписал он снимок.

Ранее Трэвис Баркер был госпитализирован из-за воспаления поджелудочной железы. Спустя неделю его выписали из больницы.

Читайте ранее в этом сюжете: Рианна продала дом в Голливуде более чем за $6 млн