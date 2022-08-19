Флоренция, Италия, , 21:14 — REGNUM Власти северных и центральных регионов Италии продолжают ликвидировать последствия обрушившегося на страну урагана и начинают посчитывать убытки, передают национальные СМИ 19 августа.

Флоренция, ранее утро Олег Кугаев © ИА REGNUM

Порывы ветра достигали 150 километров в час. Из регионов в наибольшей степени пострадали Тоскана (Флоренция), Венето (Венеция) и Лигурия (Генуя). Метеорологи предупреждают о возможных новых ударах стихии.

Как сообщалось ранее, 18 августа на северные и центральные регионы Италии обрушился ураган, ливни и град, два человека погибло, несколько десятков получили ранения, службы спасения получили тысячи просьб о помощи после падения деревьев и разрушения крыш и кровель.