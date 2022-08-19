19 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Ксаверий де Местр, , 21:33 — REGNUM Белый дом выделит более $12 миллионов на борьбу с зависимостью от психоактивных веществ среди молодежи, поскольку администрация президента США Джо Байдена стремится справиться с «эпидемией передозировок» в стране.

Зависимость Иван Шилов © ИА REGNUM©

Всего 99 программ получат гранты на $12,4 млн, чтобы помочь молодому поколению американцев побороть зависимость от целого ряда веществ — табака, алкоголя, опиоидов и других наркотиков.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Приходится смеяться: американские налогоплательщики платят миллиарды за политику открытых границ Байдена, через которые в нашу страну картели провозят тонны наркотиков. Теперь мы должны платить за то, чтобы попытаться исправить ущерб, который он нанес своей политикой. Подумайте, сколько мостов и улиц можно было бы отремонтировать по всей стране на эти деньги налогоплательщиков», — возмущается Carolphillips.

«Цель не в том, чтобы помочь гражданам США; вместо этого цель — накормить новостями СМИ, которые подхватят это и будут хвастаться тем, что политика Байдена помогает. Это просто политическая стратегия. Закрытие границы или ограничение потока и уважительное отношение к пограничникам сделали бы гораздо больше. Кроме того, финансирование правоохранительных органов для борьбы с наркоторговцами помогло бы больше», — считает speakoutnow.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Почему на всё всегда требуется больше денег? Почему правоохранительные органы и другие уже существующие программы не могут справиться с любым кризисом? Реакция нашего правительства на неудачу всегда заключается в том, чтобы дать больше денег плохо управляемым агентствам», — негодует LaundryKing.

«Закройте границу, и это в основном решит эту проблему, а также многие другие. Меня удивляет, как Байден с такими решениями имеет 30%-ный рейтинг одобрения», — пишет payman.

«То, что вы предлагаете — логично, но в правительстве нет логики», — отвечает bigdon214.

«Еще один бесполезный шаг этой администрации. Устранение симптомов проблемы, а не ее причины. Это ничего не делает для решения проблемы. Если бы они хотели активно бороться с эпидемией передозировок, они бы наказали страну (Китай), поставляющую химические вещества, которые используются для производства этих наркотиков. Они не хотят решать проблему и признают, что война с наркотиками потерпела грандиозный провал», — уверен joeys_broken_teleprompter.

«Демократы создают кризис, затем финансируют его из денег налогоплательщиков, игнорируя причину, затем заявляют, что нам нужно больше денег, чтобы решить кризис, обвиняя злых республиканцев. Интересно, сколько наркокартели жертвуют демократам, которые игнорируют эти открытые границы?» — спрашивает apcw.

«Это лишь политический ход, чтобы сохранить голоса для промежуточных выборов. Ничего больше. Если бы демократы действительно хотели, чтобы американцы перестали умирать от наркотиков, они бы не открыли границу до максимального уровня в первый день правления «байденовского» режима», — вспоминает bananarepublicofamerica559.

Напомним, что более 5,5 миллиона американцев употребляют галлюциногенные наркотики, согласно данным исследования Колумбийского университета.

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