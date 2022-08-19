Донецк, 19 августа, 2022, 21:17 — ИА Регнум. На трибунал над военными преступниками, которых будут судить в ДНР, приглашены наблюдатели из России, Белоруссии и Сирии, заявил 19 августа глава Донецкой Народной Республики ДНР Денис Пушилин в эфире «России 1».

Скамья подсудимых Нюрнбергского трибунала, 1945 г

Отметив, что приглашения направлены в ряд стран, Пушилин сказал: «На сегодняшний день есть подтверждения от России, Белоруссии и Сирии о том, что они пришлют своих наблюдателей».

Речь идёт о трибунале над бандеровцами «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других подразделений ВСУ: один процесс пройдёт в городе Мариуполе (Запорожская область). Его готовят с участие Народной милиции ЛНР.