Рим, 19 августа, 2022, 21:06 — ИА Регнум. Лидер леволибералов Италии Энрико Летта своими постоянными нападками на правые партии страны в интервью зарубежным СМИ не только распространяет дезинформацию, но и вредит имиджу государства, заявила 19 августа лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.

Giorgiameloni.it Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии»

Но либералы даже не думают о том, как сказываются на имидже Италии разговоры о предстоящей «катастрофе в масштабах ЕС» в случае победы правых, потому что интересует их не родина, а исключительно свой кошелек, отметила Мелони.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.