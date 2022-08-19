Москва, 19 августа 2022, 21:05 — REGNUM В 1991 году, 19 августа, была предпринята попытка сохранить СССР. С этой целью был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению СССР.
Однако попытка сохранить единую страну не принесла успеха. Распад единой экономической системы привёл к многочисленным конфликтам, многие из которых до сих пор не урегулированы. Этим воспользовались США для того, чтобы привести в бывших республиках к власти антироссийские и русофобские силы, как это случилось на Украине. Сегодня Россия защищает свою национальную безопасность и противостоит недружественной политике русофобских элит бывших советских республик.
В социальных сетях депутаты «новой волны» от партии «Единая Россия» напомнили подписчикам, что распад СССР привёл к политической нестабильности и человеческим трагедиям.
Сергей Алтухов, член комитета Госдумы по экономической политике напомнил подписчикам, как 31 год назад произошёл антиконституционный захват власти, приведший к развалу единой страны. Россия долгое время создавалась как единое многонациональное государство, где постоянно шли процессы взаимного проникновения на бытовом и культурном уровне.
Сергей Алтухов также обозначил неурегулированные конфликты: Нагорный Карабах, Ферганская долина и Приднестровье — список можно продолжить.
Игорь Кастюкевич, первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике напомнил подписчикам о создании ГКЧП как попытке сохранить Советский союз.
Игорь Кастюкевич уверен, что противники России старались сделать «многонациональность» не гордостью, а причиной постоянных противоречий и территориальных претензий.
Депутат подчеркнул, что только Россия может обеспечить стабильность и безопасность не только на Украине, но и на всем постсоветском пространстве.
Александр Спиридонов, заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле рассказал, как 31 год назад состоялась пресс-конференция Государственного комитета по чрезвычайному положению. Он был создан как ответ силам, разрушавшим страну изнутри.
Депутат отметил, что »мы должны помнить уроки истории. Брать лучшее, анализировать и избегать худшего».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, мониторинг деятельности депутатов новой волны — одно из направлений работы Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который ранее неоднократно публиковал информацию о губернаторах новой волны. Этот процесс является важным элементом кадровой политики обновления, проводимой президентом России Владимиром Путиным.