Москва, 19 августа, 2022, 21:05 — ИА Регнум. В 1991 году, 19 августа, была предпринята попытка сохранить СССР. С этой целью был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению СССР.

ИА REGNUM Флаг РФ

Однако попытка сохранить единую страну не принесла успеха. Распад единой экономической системы привёл к многочисленным конфликтам, многие из которых до сих пор не урегулированы. Этим воспользовались США для того, чтобы привести в бывших республиках к власти антироссийские и русофобские силы, как это случилось на Украине. Сегодня Россия защищает свою национальную безопасность и противостоит недружественной политике русофобских элит бывших советских республик.

В социальных сетях депутаты «новой волны» от партии «Единая Россия» напомнили подписчикам, что распад СССР привёл к политической нестабильности и человеческим трагедиям.

Сергей Алтухов, член комитета Госдумы по экономической политике напомнил подписчикам, как 31 год назад произошёл антиконституционный захват власти, приведший к развалу единой страны. Россия долгое время создавалась как единое многонациональное государство, где постоянно шли процессы взаимного проникновения на бытовом и культурном уровне.

«У нас не «плавильный котёл» из мигрантов, кующий сверхнацию, а мультикультурная держава, с уважением относящаяся к языкам и традициям каждого этноса, проживающего здесь. Произвольно нарезанные советскими вождями границы заложили мину замедленного действия, которая должна была рано или поздно «рвануть», — отметил он.

Сергей Алтухов также обозначил неурегулированные конфликты: Нагорный Карабах, Ферганская долина и Приднестровье — список можно продолжить.

«Запад активно вмешивается в дела бывших союзных республик, демонстративно дестабилизируя обстановку, спонсируя разноцветные революции и протесты, чтобы привести к власти антироссийских политиков-русофобов. Но Россия — гарант мира и стабильности на постсоветском пространстве и в состоянии отстоять здесь свои национальные интересы», — написал депутат.

Игорь Кастюкевич, первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике напомнил подписчикам о создании ГКЧП как попытке сохранить Советский союз.

«Попытка оказалась неудачной по различным причинам: деградация режима, «усталость» от идеологии и разрушение командно-административной системы. Но главная трагедия заключалась не в причинах, по которым развалился Союз, а в процессах, которые последовали после. Ведь распад СССР — это распад исторической России на отдельные государственные образования», — подчеркнул он.

Игорь Кастюкевич уверен, что противники России старались сделать «многонациональность» не гордостью, а причиной постоянных противоречий и территориальных претензий.

«Сегодня работая в Херсонской области, я вижу, как живут в соседних домах русские и украинцы, которых заставляли друг друга ненавидеть. Вижу, как украинский режим учил детей восхвалять убийц и стирал из памяти целых поколений нашу общую историю», — отметил он.

Депутат подчеркнул, что только Россия может обеспечить стабильность и безопасность не только на Украине, но и на всем постсоветском пространстве.

Александр Спиридонов, заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле рассказал, как 31 год назад состоялась пресс-конференция Государственного комитета по чрезвычайному положению. Он был создан как ответ силам, разрушавшим страну изнутри.

«Можно далеко и глубоко залезть в корни государственного строительства СССР и найти там свои изъяны. К примеру, национально-территориальная выкройка государства. Большевики во времена Гражданской войны пытались заручиться как можно большей поддержкой разных народов и ради этого стимулировали у них национальное самосознание, наделяя их территории политической субъектностью. Тогда и появилась эта бомба замедленного действия под названием национализм и сепаратизм », — подчеркнул Александр Спиридонов.

Депутат отметил, что »мы должны помнить уроки истории. Брать лучшее, анализировать и избегать худшего».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мониторинг деятельности депутатов новой волны — одно из направлений работы Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который ранее неоднократно публиковал информацию о губернаторах новой волны. Этот процесс является важным элементом кадровой политики обновления, проводимой президентом России Владимиром Путиным.