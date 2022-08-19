19 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Алексей Соколов, , 21:35 — REGNUM Новость о том, что бывший финансовый директор одноименной компании экс-президента США Дональда Трампа Аллен Вайссельберг признал себя виновным по делу о налоговом мошенничестве, вызвала бурную реакцию читателей New York Times.

Тюрьма Falkenpost

Признание Вайссельберга, которое он сделал спустя более года после того, как окружная прокуратура Манхэттена давила на него, склоняя к сотрудничеству в более широком расследовании в отношении Трампа, грозит значительными финансовыми штрафами компании Trump Organization, если ее руководство проиграет свое собственное дело в суде по аналогичным обвинениям в мошенничестве.

При этом Вайссельберг всё-таки отказался давать показания против Трампа, которому в июле прошлого года прокуроры предъявили обвинения в 15 уголовных преступлениях.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией.

«Подростком я мечтал жить в США. Я был один год в США в качестве студента по обмену в Фениксе/ штат Аризона. Но с годами эта мечта как-то улетучилась. В эпоху Буша и особенно в это ужасное президентство Трампа. Сейчас я считаю Берлин/Германию раем на земле — в социальном плане», — пишет Jacek Swiercz.

«Вайсельберг за время работы у Трампа получил квартиру в Нью-Йорке, две арендованные машины и обучение в частной школе для детей. Его оштрафовали на 2 миллиона. По-моему, этого достаточно», — одобряет Pam D.

«Это действительно похоже на охоту на ведьм, я имею в виду, что так называемые его преступления не являются серьезными. Он принял подарки для своих внуков и арендованный «Мерседес»? Я думаю, что в этом нет ничего криминального. Такое поведение суда играет на руку Трампу и неумолимо повышает его шансы на выборах», — считает Invictum.

«Такие мелкие ненасильственные преступления, как неуплата налогов на дополнительные льготы, не должны предполагать тюремного заключения, особенно если, как в данном случае, причитающиеся налоги, а также штрафы и проценты будут выплачены. Общественность не понесла никакого ущерба. Этот судья, бывший прокурор, явно предвзят в пользу обвинителей. Еще одно дело, которое подрывает доверие к нашей системе уголовного правосудия», — возмущается RGVantage.

«Одно из моих главных опасений заключается в том, что всё расследование сосредоточено только на нескольких мелких игроках. Я не вижу усилий по реформированию системы, чтобы искоренить коррупцию», — отмечает Bill. (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом)

«Ладно, он раскрыл очень важную информацию, но сказал, что не будет свидетельствовать против самого Трампа. Слепая преданность всё еще работает, даже если вам 75 лет», — комментирует faivel1.

Бигуди Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Афроамериканцы попадают в тюрьму на десятилетия за кражу продуктов, а этот парень получает всего 100 дней…» — недоволен jack.

«Вы знали, что наступит день, когда Вайссельберг пожалеет о том, что вообще пошел работать на преступную семью Трампа. Он мог бы сделать блестящую карьеру бухгалтера в одной из известных фирм в Нью-Йорке или в другом месте, получать достойную зарплату и безбедно уйти на пенсию, чтобы прожить свои золотые годы в мире и спокойствии. Вместо этого он решил прыгнуть в выгребную яму Трампа, и теперь он покрыт зловонием их преступного предприятия», — уверен H. Clark.

«Интересно, что спустя полтора года после того, как Джо Байден был приведен к присяге в качестве президента, Трамп стал занимать умопомрачительное количество мест в списке новостей, выходящих на первые полосы. При этом нашлось множество различных причин его в чем-то обвинить», — отмечает Richard.

Напомним, что 75-летнему Вайссельбергу были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов на общую сумму $1,76 млн. После признания вины он, вероятнее всего, будет приговорен к пяти месяцам тюремного заключения и пяти годам испытательного срока.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года компанию Trump Organization и её финансового директора обвинили в нарушении налогового законодательства и уклонении от уплаты налогов. По версии прокуратуры, компания и её директор участвовали в преступной схеме по уклонению от уплаты налогов на протяжении 15 лет. Им вменяются мошенничество, сговор, хищение имущества и подделка документов. Основаниями для обвинений послужили сведения из налоговой отчетности, показания свидетелей, а также данные с электронных носителей.