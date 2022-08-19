Москва, , 21:00 — REGNUM Школы Донецкой и Луганской Народных Республики, а также на освобожденных территориях бывшей УССР могут быть переведены на российские учебные программы в течение пяти лет. Такое заявление сделал сегодня, 19 августа, министр просвещения России Сергей Кравцов.

По словам Кравоцва, на комплексный перевод школ на территории Донбасса и бывшей УССР на современные российские учебные программы и стандарты понадобится примерно пять лет.

«В течение которых адаптацию пройдут педагоги, школьники», — пояснил министр Кравцов.

Он также добавил, что поддержка образовательного процесса на освобожденных территориях — это одна из приоритетных задач Министерства просвещения России.