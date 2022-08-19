Реджо-ди-Калабрия, Италия, 19 августа, 2022, 20:53 — ИА Регнум. Власти южноитальянского региона Калабрия подписали соглашение с правительством Кубы о приезде 500 медиков в Италию, передают местные СМИ 19 августа.

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Кубинские врачи уже приезжали в Италию — во время пандемии, но теперь их приглашают на постоянную работу в стационарах.

Ранее медицинские профсоюзы Италии говорили о крайне напряженной ситуации с кадрами. Особенно это касается службы скорой помощи. Из-за слишком высоких нагрузок специалисты увольняются гораздо чаще, чем поступает пополнение.