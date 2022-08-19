Москва, , 20:51 — REGNUM В августе прошла серия встреч президента России Владимира Путина с временно исполняющими обязанности губернаторов нескольких российских регионов. Высшие должностные лица субъектов страны сообщили главе государства о социально-экономической ситуации в регионах. Они также попросили о федеральной поддержке тех направлений развития территорий, для которых она необходима.

Владимир Путин Kremlin.ru

Такие рабочие встречи — возможность оценить эффективность управленческих стратегий временно исполняющими обязанности и в диалоге с президентом определить перспективы регионального развития. В ходе общения с Владимиром Путиным временно исполняющими обязанности продемонстрировали качества, свойственные губернаторам «новой волны», — ориентированность на эффективное управление территориями и способность решать существующие проблемы в интересах жителей.

Так, 3 августа состоялась встреча президента с временно исполняющим обязанности главы Ярославской области Михаилом Евраевым. Глава государства обратил внимание на рост в субъекте страны ВРП и инвестиций, а также на развитие там промышленного производства. В свою очередь, Михаил Евраев доложил о ситуации в ключевых сферах развития региона — рассказал о социальных основах бюджета, положении беженцев из Донбасса, борьбе с пандемией коронавируса и мерах поддержки предприятий, бизнеса и граждан в условиях санкций. Евраев подчеркнул, что по итогам 2021 года индекс промышленного производства в регионе составил 106,8%, ВРП достиг 688 миллиардов рублей, объем инвестиций в основной капитал — 112,4% при плановых показателях 103,9% (к уровню 2020 года). Среди озвученных проблем, над решением которых врио активно работает, — состояние дорожных сетей и экологии.

Михаил Евраев попросил президента оказать региону поддержку в строительстве Карабулинской развязки — «вопросе жизни и развития всей области». Оценочная стоимость строительства моста составляет 18 млрд рублей. Президент констатировал, что вопрос действительно важен, и сообщил, что поручит ведомствам начать над ним работу.

9 августа Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Кировской области Александром Соколовым, временно исполняющий обязанности доложил президенту о том, что ему удалось сделать за три месяца в новой должности. Соколов подчеркнул, что в ходе активных поездок по области (Александр Соколов посетил более 20 муниципалитетов) и общения с жителями у него получилось не только глубоко погрузиться в проблемы региона, но и понять его возможности. Президент оценил работу врио, но напомнил, что есть вопросы, на которые следует обратить особое внимание. Среди них — ситуация в моногородах. Александр Соколов согласился с замечанием главы государства и отметил, что уже есть позитивный опыт развития Омутнинска — моногорода, где развивается государственно-частное партнерство. Он также попросил Владимира Путина поддержать Кировскую область в связи с предстоящим 650-летием города Кирова.

«Президент с вниманием отнесся к моим просьбам и сказал, что обязательно рассмотрит обращения», — сообщил в своем Telegram-канале Александр Соколов.

11 августа с главой государства встречался временно исполняющий обязанности главы Республики Марий Эл Юрий Зайцев.

Он сообщил, что за прошедшие месяцы в должности погрузился в ситуацию в регионе и полностью ее контролирует. Президент отметил, что многие республиканские вопросы требуют решений, однако «есть и вещи, на которые можно опереться как на хорошую базу развития».

По оценке главы государства, среди них — хорошие темпы развития строительного сектора и сельского хозяйства. Врио сообщил, что Республика принимает участие в 19 госпрограммах, а общий объем финансирования в 2022 году составляет 28 млрд рублей. За первое полугодие 2022 года достигнуто увеличение ВРП до 224 млрд рублей. Помимо этого, предприятия Марий Эл реализуют 123 инвестпроекта на общую сумму 26 млрд рублей. В беседе с Владимиром Путиным Юрий Зайцев обозначил темы, принципиально важные для развития Марий Эл. Среди них — модернизация взлетно-посадочной полосы, реставрация замка Шереметева и ремонт акушерско-физиологического корпуса перинатального центра.

«Надеюсь, мы получим поддержку со стороны Президента в решении этих вопросов», — написал Юрий Зайцев в своем Telegram-канале после рабочей встречи.

16 августа президент встретился с временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максимом Егоровым.

Максим Егоров рассказал президенту, что регион полностью поддерживает проведение специальной военной операции и помогает жителям Донбасса. Вместе с тем, решаются проблемы жителей Тамбовской области. Максим Егоров подчеркнул, что основные макроэкономические показатели региона стабильно демонстрируют положительную динамику. В частности, рост собственных доходов бюджета на 1 августа текущего года относительно аналогичного периода прошлого года составил 120%.

«С учётом текущей экономической ситуации, когда наша страна находится под санкционным давлением, мы приняли большое количество дополнительных мер поддержки различных отраслей: это и промышленность, и сельское хозяйство, и не забываем про малый и средний бизнес», — сообщил Максим Егоров.

Он попросил президента о федеральной поддержке по ряду направлений, важных для регионального развития. Речь идет о потребности Тамбовской области в автобусах на газомоторном топливе, новой дорожно-коммунальной технике и реновации системы водоснабжения. Президент пообещал оказать содействие в решении актуальных проблем и констатировал, что в области все развивается «достаточно стабильно».

17 августа вопросы социально-экономического развития Владимирской области с президентом обсудил временно исполняющим обязанности губернатора региона Александр Авдеев.

«В целом ситуация во Владимирской области стабильная, удовлетворительная, основные показатели в хорошем состоянии. Растет промышленное производство, сельское хозяйство, стройка. Аварийное жилье ниже, чем в среднем по стране, безработица ниже, чем в среднем по стране. Но, конечно, есть вопросы, требующие особого внимания», — озвучил свою оценку Владимир Путин.

Александр Авдеев обозначил, что развитие производства — приоритет для региона. Так, в области реализуется более 60 инвестиционных проектов, индекс промышленного производства в январе–июне 2022 года вырос почти на 7%, и при поддержке Правительства России идет работа над созданием второй особой экономической зоны. Кроме этого, с опережением графика идет строительство трассы М-12.

«Президент оценил эти шаги. И очень важно, что поддержал наши инициативы: строительство северного обхода Владимира, восстановление областного драмтеатра и др. Пообещал, что переговорит с коллегами в Правительстве несмотря на то, что некоторые из проектов действительно весьма дорогие», — поделился итогами встречи в своем Telegram-канале Александр Авдеев.

Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов убежден, что для временно исполняющих обязанности сейчас важно удержать под контролем социальную ситуацию в своих регионах и выбрать точки роста, которые можно развивать. На встречах с президентом они продемонстрировали активную работу в этих направлениях.

«Объявленная санкционная война против России определяет тот факт, что любой губернатор сейчас решает в первую очередь вопросы в рамках мобилизационной повестки. Открывается и «второй фронт» — борьба с ковидом, что стало очевидно после общения Владимира Путина с временно исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области Максимом Егоровым. Когда есть несколько фронтов, на которых должны бороться губернаторы, мы не можем говорить о возможности утраты президентского доверия. Временно исполняющих обязанности подбирали так, чтобы они были «верными солдатами» государственной системы», — заявил эксперт.

Он также напомнил, что назначенные президентом временно исполняющие обязанности являются выпускниками губернаторского кадрового резерва.

«За ними смотрели давно, все их сильные стороны прекрасно известны. Исходя из сильных сторон их и назначили в те регионы, где они работают теперь», — заключил Григорий Добромелов.

Встречи временно исполняющих обязанности губернаторов российских регионов с главой государства показали, что каждый все каждый из них активно включился в региональную повестку, понимает сильные стороны развития своих территорий и работает над решением актуальных проблем жителей.

Поддержка со стороны федерального центра — не просто знак символического доверия президента по отношению к временно исполняющим обязанности глав регионов, а готовность к совместной работе федерального центра и регионов для развития страны.