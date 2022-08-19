Женева, Швейцария, 19 августа, 2022, 20:46 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зарегистрировано 837 823 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 2374 пациента с COVID-19. Такие данные приводит 19 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Уточняется, что за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже591 683 619 носителей вируса, подтверждено 6 443 306 случаев смерти от заболевания.

Напомним, накануне ВОЗ сообщала о 890 907 выявленных инфицированных и 2329 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.