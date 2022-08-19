Донецк, 19 августа, 2022, 21:01 — ИА Регнум. К высшей мере наказания — смертной казни могут быть приговорены судом ДНР пятеро иностранных наёмников за их участие в боевых действиях на стороне ВСУ, заявил 19 августа глава республики Денис Пушилин на телеканале «Россия 1».

Novgorodmuseum.ru Скамья подсудимых

Речь идёт о тех наёмниках, которым ещё пока не вынесли приговор, которых сейчас судят в ДНР. Первое судебное заседание по ним прошло 15 августа. Глава республики отметил, что нельзя «исключать также высшей меры наказания» — «с учётом статей, которые им предъявляются».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, четыре дня назад Апелляционная палата Верховного суда ДНР начала рассматривать дело в отношении пяти иностранных наёмников — троих подданных Британии, одного гражданина Хорватии и одного подданного Швеции.

Ни один из них не признал своей вины. Между тем их обвиняют в участии в боевых действиях, в насильственном захвате, насильственном удержании власти. В ДНР уже вынесены смертные приговоры в отношении иностранных наёмников за помощь бандеровцам.