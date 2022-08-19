Оттава, 19 августа, 2022, 21:12 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в конце августа посетит Канаду, где обсудит военную операцию России на территории бывшей УССР, сообщает 19 августа Reuters.

Policy Networks Йенс Столтенберг

Как уточнили в канцелярии премьер-министра Канады Джастина Трюдо, визит генсека НАТО будет проходить с 24 по 26 августа.

Среди заявленных тем переговоров также значатся вопросы обороны и безопасности и изменения климата. Дополнительных подробностей о визите не раскрывается.