Челябинск, 19 августа, 2022, 20:43 — ИА Регнум. В Челябинске 19 августа на оживлённой дороге провалился асфальт. Об этом пишут СМИ.

Водопровод

Инцидент произошёл на улице Лесопарковой. Причиной стала коммунальная авария. К её устранению привлекли работников водоканала. Движение транспорта ограничили.

После полного устранения последствий аварии ограничение снимут, добавили в мэрии города.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года на улице Куйбышева провалился асфальт. Причиной стал разрушившийся коллектор. Тогда устранение последствий ЧП заняло почти месяц.