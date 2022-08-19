Гавана, 19 августа, 2022, 22:21 — ИА Регнум. Куба в рамках своей программы помощи нуждающимся странам отправляет около 500 врачей на юг Италии, сообщает 19 августа Reuters.

Убийство

Южный регион Италии Калабрия переживает нехватку врачей с 2010 года и не может исправить данную проблему. По данным кубинских государственных СМИ, в ближайшие месяцы, начиная с сентября, в регион прибудут 497 кубинский врачей различных специальностей.

Напомним, что во время пандемии коронавируса около 40 стран на пяти континентах, включая Италию, приняли кубинских медиков, поскольку островное государство, где проживает чуть более 11 миллионов человек, добилось заметных успехов в медицинской помощи.