Екатеринбург, 19 августа, 2022, 20:33 — ИА Регнум. В Свердловской области площадь лесных пожаров уменьшилась за сутки ещё в два раза. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Пожар

К 10:00 по местному времени 19 августа, в регионе было три очага. Все они локализованы. Общая их площадь составила почти 18 гектаров.

Всего в регионе к борьбе с пожарами готовы 4,5 тысячи человек. Также есть возможность привлечь две тысячи единиц техники.