Екатеринбург, , 20:25 — REGNUM В Свердловской области на развитие туризма выделено более 100 млн рублей. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Туризм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Деньги получат туристические проекты в Гарях и Артёмовском. Распределение субсидий ведётся в рамках реализации госпрограммы по повышению инвестпривлекательности региона до 2024 года.

В Гаринском районе планируют создать туристический центр для охотников, рыбаков и путешественников. На берегу реки Сосьвы планируется построить станцию на 20 лодок, а также баню и девять домиков для гостей. Новый турцентр собираются открыть к концу года.

А в посёлке Кислянка под Артёмовском чиновники хотят обустроить круглогодичный парк с локациями, посвящёнными разным эпохам.