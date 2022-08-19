В Свердловской области увеличили финансирование туризма
Екатеринбург, 19 августа, 2022, 20:25 — ИА Регнум. В Свердловской области на развитие туризма выделено более 100 млн рублей. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Туризм
Деньги получат туристические проекты в Гарях и Артёмовском. Распределение субсидий ведётся в рамках реализации госпрограммы по повышению инвестпривлекательности региона до 2024 года.
В Гаринском районе планируют создать туристический центр для охотников, рыбаков и путешественников. На берегу реки Сосьвы планируется построить станцию на 20 лодок, а также баню и девять домиков для гостей. Новый турцентр собираются открыть к концу года.
А в посёлке Кислянка под Артёмовском чиновники хотят обустроить круглогодичный парк с локациями, посвящёнными разным эпохам.